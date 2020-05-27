Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar ulaşım kısıtlamasının ne zaman kalkacağını, otobüs biletlerinin nasıl satılacağını merak ediyor. Peki, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart mı?

Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı? | Otobüs bileti nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre seyahat yasağı 3 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlar 4 Haziran itibariyle tüm şehirler için kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada otobüs firmaları da seferlere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi başvurularını e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 199 hattını arayarak seyahat izin belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

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