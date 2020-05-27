  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı? | Otobüs bileti nasıl alınır?

Otobüs bileti için seyahat izin belgesi nereden alınır? | Koronoavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası kısıtlamalar sürüyor. Vatandaşlar "Otobüs seferleri başladı mı?" , "Otobüs seferleri ne zaman başlıyor?" , "Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı?" , "Seyahat izin belgesi nasıl alınır?" , "Seyahat izin belgesi nereden alınır?" , "Seyahat izin belgesi al" , "HES kodu nasıl alınır?" , "Otobüs bileti için HES kodu şart mı?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:22:00 -
Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı? | Otobüs bileti nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar ulaşım kısıtlamasının ne zaman kalkacağını, otobüs biletlerinin nasıl satılacağını merak ediyor. Peki, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart mı?

Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı? | Otobüs bileti nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre seyahat yasağı 3 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlar 4 Haziran itibariyle tüm şehirler için kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada otobüs firmaları da seferlere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi başvurularını e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 199 hattını arayarak seyahat izin belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ 

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi

Gündem

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Korona Virüs

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Gündem

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı