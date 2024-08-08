Otobüs berbere bir girdi pir girdi! İstanbul’u ne hale getirdiler! Kaza yapan İETT’nin enkazı hala kaldırılmadı

İmamoğlu yurt dışında olduğundan İstanbul’a pek zaman ayıramıyor. Belediye otobüsünün enkazı iki gündür girdiği berber dükkanında öylece duruyor.

NE OLMUŞTU?

Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde önceki gün 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bülent D. kontrolündeki İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki Salih Ç.’ye ait motosiklete çarptı, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı.

Kazada İETT otobüsünde bulunan Ahsen A. adlı çocuk ile Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Salih Ç., Mevsim E. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken asıl gelmesi gereken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yurt dışı seyahatlerinde olduğu için olay yerine gelemedi.

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İki gündür kaldırılmayan otobüs enkazını görenler bir yandan İmamoğlu’nu eleştirirken bir yandan da “otobüs berbere bir girdi pir girdi” yorumunda bulundular