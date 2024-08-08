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Gündem Otobüs berbere bir girdi pir girdi! İstanbul’u ne hale getirdiler! Kaza yapan İETT’nin enkazı hala kaldırılmadı
Gündem

Otobüs berbere bir girdi pir girdi! İstanbul’u ne hale getirdiler! Kaza yapan İETT’nin enkazı hala kaldırılmadı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 12:55:00 -

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü berber dükkanına girmiş. Kazada 6 kişi yaralanmıştı. İstanbul valisi Davut Gül olay yerine incelemeler yaparken değil İBB başkanı, İETT’den bir yetkili dahi gelip otobüsü girdiği berberden alıp götürmedi. İETT otobüslerinin kazalarına İstanbul halkı alışmıştı. Şimdi İstanbul’un dört bir yanında kaza yapan otobüs enkazlarının İstanbul’u bir çöplüğe çevirmesinden korkuluyor.

İmamoğlu yurt dışında olduğundan İstanbul’a pek zaman ayıramıyor. Belediye otobüsünün enkazı iki gündür girdiği berber dükkanında öylece duruyor.

NE OLMUŞTU?

Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde önceki gün 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bülent D. kontrolündeki İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki Salih Ç.’ye ait motosiklete çarptı, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı.

Kazada İETT otobüsünde bulunan Ahsen A. adlı çocuk ile Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Salih Ç., Mevsim E. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken asıl gelmesi gereken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yurt dışı seyahatlerinde olduğu için olay yerine gelemedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki gündür kaldırılmayan otobüs enkazını görenler bir yandan İmamoğlu’nu eleştirirken bir yandan da “otobüs berbere bir girdi pir girdi” yorumunda bulundular

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

VASIFSIZ ELEMANLARI DOLDURUSAN OLACAĞI BU OLUR.İSTANBUL BETER OLASIN...

istabullu

çoluğumuzu, çocuğumuzu otobüse nasıl bindirelim. Ekrem Allah cezanı ….
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