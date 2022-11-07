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Gündem

Otobanda inanılmaz ölüm

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında arıza yapan tankeri yol kenarına çeken ve araçtan inen sürücüye otomobil yedek parçası yüklü bir başka kamyon çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 12:43:00 -
Otobanda inanılmaz ölüm

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında arıza yapan tankeri yol kenarına çeken ve araçtan inen sürücüye otomobil yedek parçası yüklü bir başka kamyon çarptı. Ağır yaralanan tanker sürücüsü kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza gece saat 02.15 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa’dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Metin Güneş (57) idaresindeki 34 ZBV 83 plakalı tanker Orhangazi yakınlarında aracının arızasından dolayı aracını emniyet şeridine çekerek araçtan indi.
Kamyon çarptı
Bu esnada aynı yönde gitmekte olan İhsan Canbaz (46) idaresindeki 16 AB 306 plakalı kamyon park halindeki tankere ardından da aracın sürücüsü Metin Güneş’e çarptı. Otomobil yedek parçaları yüklü kamyondan saçılan parçaların da çarptığı Metin Güneş ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan tanker sürücüsü Metin Güneş Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Güneş burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kamyon sürücüsü İhsan Canbaz ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Talihsiz tanker sürücüsü Metin Güneş’in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen iki kamyon vinçle olay yerinden kaldırıldı.

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