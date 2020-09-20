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Aktüel Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir kişinin dövülerek, bindirildiği araçtan atılmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:25:20 -
Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin darbedilerek yola atılmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Mutlular Caddesi'ndeki bir oto yıkamacıya giden Metin Ö. (39), burada beklerken Emir K. (33) tarafından darbedildi.

Emir K. ve yanındaki İhsan Y. (30) tarafından otomobile bindirilen ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde araçtan atılan Metin Ö'ye, başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan ve Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayın, Metin Ö'nün yüksek gelen hesap yüzünden garsonlarıyla tartıştığı eğlence mekanını kurşunlaması, daha sonra zararı karşılaması için aracı olan Emir K. ve İhsan Y. ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine yaşandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İhsan Y. ve Emir K. ile olayla ilgileri bulunduğu iddia edilen F.M.G. (28), N.B. (36) ve D.C. (35), emniyette işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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