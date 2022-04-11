Oto kredisiyle vurguna dikkat

Yavuz Selim İstanbul

İstanbul’da yıllardır birikim yaparak hayalini kurdukları otomobili almak için yola çıkan 7 vatandaş, kredi kaporası adlı yeni bir yöntemle dolandırıldı. İstanbul’da Balamanlar Otomotiv şirketinden araç almak isteyen 7 vatandaş adına 3 bankadan taşıt kredisi kullanılırken “kredi kaporası” adıyla yüzbinlerce liralık vurguna imza atıldığı ortaya çıktı. Mağdur H. Ş., S. D., K.Y., M.Y., Ö.Ş.Y, N.A. ve M.Y.’nin adına TEB, Koç Finans ve Aktifbank’tan taşıt kredisi kullanan Balamanlar Otomotiv A.Ş. yetkililerinin, sahte belgelerle toplamda 267 bin TL’lik ekstra kredi yükü oluşturduğu iddia ediliyor. Mağdurların 20.03.2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları 5 sayfalık dilekçe ile şirket yetkilisi A.B. ve G.T.’nin, TEB Finansman A.Ş. görevlisi M.G.B. ile çıkar ilişkisi kurarak dolandırıcılık yapmaktan suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, kimi mağdurun 116, kiminin 40 bin, kiminin de 20 bin liralık ekstra bedeller ödemeye zorlandığını belirtilerek, dolandırıcılık formülü şöyle anlatılıyor: Müşteri araç almak için Balamanlar’a geldiğinde kredi için anlaşmalı bankalara yönlendiriliyor. Bu yapılırken mağdurların kullanmak istedikleri tutarlar, sahte belgeler ve taklit imzalarla istenilenden daha yüksek gösteriliyor.

Suç duyurusunda bulunan mağdurların uğratıldıkları zararların boyutları ise şöyle: H.Ş., Teb Finans A.Ş’den 425 bin TL kredi kullanmak istedi, 500 bin TL kredi kullandırıldı. Ekstradan 75 bin liralık mâli yük oluşturuldu. Koç Finansman A.Ş’den 90 bin TL kredi kullanmak istedi, 131 bin TL kullandırıldı. Hesapta olmayan 41 bin lira daha krediye bindirildi. Toplamda 116 bin lira zarara uğratıldı.

S.D. ise Aktif Yatırım Bankası A.Ş’den 100 bin TL kredi çekmek istedi, sahte belgelerle 120 bin TL çekildi.

100 bin, oldu 138 bin

Alacağı araç için Aktif Yatırım Bankası A.Ş’den 100 bin TL kredi kullanmak isteyen K.Y., için ise 138.500 bin TL kredi kullandırıldı. M.Y., Aktif Yatırım Bankası A.Ş’den 100 bin TL kredi istemiş, 131 bin TL kredi kullandırıldı. Ö.Ş.Y., Aktif Yatırım Bankası A.Ş’den 90 bin TL kredi kullanmak istedi, 100 bin TL kredi kullandırıldı. N.A., Teb Finansman A.Ş’den 120 bin TL kredi istemiş, 149 bin TL kredi kullandırılmış. Fazladan fatura edilen para 29 bin lira. M.Y., Teb Finansman A.Ş’den 110 bin TL kredi istemiş, sahte belgelerle bu tutar 133 bin TL’ye yükseltilmiş. Ekstra bedel 23 bin lira.

Örgütlü dolandırıcılık

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda zanlılara “Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Örgütlü Dolandırıcılık”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Sahte Belge Kullanmak” gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.

Bahse konu şirketin yetkilisi A.B., görüşme taleplerimize olumlu cevap vermedi. Muhabirimizin gün içerisinde defalarca kez ulaşmak ve iddiaları soru olarak yöneltmek istediği A.B. telefonlarımıza çıkmadı.