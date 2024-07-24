  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Oto faresini bakın ne ele verdi
Yaşam

Oto faresini bakın ne ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:16:00 -

Bursa'da araç çalan oto faresini giydiği sarı tişört ele verdi.

Bursa'da araç çalan oto faresini giydiği sarı tişört ele verdi. Sarı tişört nedeniyle kimliği kısa sürede tespit edilen şüpheli, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan hafif ticari araca binerek çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan soruşturma neticesinde, aracın çalındığı bölgede yaklaşık 100 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede giydiği sarı tişört sayesinde tespit etti. Şüphelinin 53 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede çaldığı araç ile yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran cinayet kamerada
Kan donduran cinayet kamerada

Yerel

Kan donduran cinayet kamerada


ÖNE ÇIKAN VİDEO

80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı
80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı

Yerel

80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı

Herkesin canını böyle tehlikeye attı
Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Yerel

Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23