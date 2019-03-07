Otizm seminerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliği ile otizm bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu’nun konuşmacı olarak katılığı seminer Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Otizmli çocukların eğitim aldıkları Otizm Spor Eğitim Merkezi’ni de bünyesinde barındıran merkezdeki seminerde Doç. Dr. Aksu, otizmin sebepleri, otizmin belirtileri, erken tanı ve tedavi yöntemleri gibi konularda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Seminere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken salonda yer bulamayan bazı katılımcılar semineri üst kattan takip etti.

Otizmli çocukların akranlarından farklı, bir taraftan da keşfedilmemiş özellikleri olduğunu söyleyen Aksu, “Otistik çocuklarda ailelerin önemi büyüktür. Aileler otizmli çocuklarına pozitif ayrımcılık yapsalar dahi bunu diğer kardeşlere hissettirmemelidir. Otizmli çocuklar için huzurlu bir aile ortamı ise çok önemlidir. Onunla ilgilenmek ve ona sürekli seni seviyoruz ve arkandayız özgüvenini vermek gerekir. Çocukla birlikte etkinlikler yapmak gerekir. Otizmli çocuklara sahip aileler çocuklarının ortaya çıkmamış özelliklerini keşfettikçe, onlara daha fazla yön verme şansına sahip oluyorlar” diye konuşarak aileleri otizm hakkında bilgilendirdi.

Doç. Dr. Aksu’nun konuşmasının ardından katılımcılara Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi Eğitmeni Mehmet Çoban tarafından merkezde gerçekleştirilen çalışmalar anlatılarak çocukların gelişim videoları izletildi. Merkezin çalışmalarını çok beğenen vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Seminer sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Aksu, “Bütün çocuklar özeldir. Tüm çocukları çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.