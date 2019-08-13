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Otistik ve zihinsel engellilere havuzlu terapi

Diyarbakır’da otistik ve zihinsel engelli çocuklara yıllardır güvenli bir şekilde hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezi, çocukları antrenörler eşliğinde havuzda terapi yaptırıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:14
Otistik ve zihinsel engellilere havuzlu terapi

Diyarbakır’da otistik ve zihinsel engelli çocuklara yıllardır güvenli bir şekilde hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezi, çocukları antrenörler eşliğinde havuzda terapi yaptırıyor.


Diyarbakır’da faaliyet gösteren Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli bireyler çifte bayram yaşadı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli bireyler yüzme hocaları gözetiminde adeta havuz sefası yaşıyor. Yaptıkları eğitim ile çocukların rahatlamasını ve hareket kabiliyetlerini arttırmak istediklerini ifade eden Elif Hanım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Timur, otizmli bireylerin havuzda kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirterek, “Beyin felcini hem pediyatrik lokomat hem de havuz tedavisi ile rehabilite ediyoruz. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak hareketlerin daha kolay yapılabilmesini sağlıyoruz. Kas ve eklemlerin sertliklerine engel olacak hareketler yaptırıyoruz. Su içi rehabilitasyonun yanında bir yandan pediatrik lokomat tedavisi, bir yandan da klasik fizik tedavi uyguluyoruz” dedi.


Otizm, zihinsel, işitme ve fiziksel engelli bireylere psikolojik danışmanlık, rehberlik hizmeti, aile eğitimi ve psikolojik destek ile fizyoterapi hizmeti verdiklerini dile getiren Timur, “Kişisel bakımları konusunda eğitim vermekteyiz. Bedensel engelli bireylerin yapılan tedavi sonrasında fiziki olarak kendilerine yetebilecek seviyede getirebilmektedir. Bu bireylerimizin yapılan eğitimler sonucu sosyal hayata katılımları sağlanmaktadır. Rehabilitasyon merkezi olarak her şeyin en güzel hizmetini yapmaya çalışıyoruz. Engelli bireylere hizmet etmek onurdur” diye konuştu.


Havuzların günlük bakım ve temizliğinin yapıldığını da sözlerine ekleyen Yasemin Timur, “Yüzme antrenörlerimiz eşliğinde verilen eğitimler sayesinde engelli bireyler adeta yüzme keyfi yaşıyorlar. Yüzme bilmeyen engelliler, profesyonel yüzme hocaları eşliğinde hem yüzme öğrenmeye çalışıyorlar hem de doktorlar tarafından önerilen fizik tedavilerini uyguluyorlar. Kurumumuzun havuzunun günlük bakım ve temizliği de yapılmaktadır. Havuzumuz yarısı bir metre boyunda diğer yarısı ise bir metre kırk santim boyundadır. Havuz fizik tedavi ye ihtiyacı olan öğrencilerde tedavi amaçlı kullanılmakta diğer öğrencilerde sosyal endikasyonlar göz önünde bulundurularak kullanılmak üzere tüm çocuklar havuzdan faydalanmaktadır” şeklinde konuştu.


Kurumlarında hijyene dikkat ettiklerini belirten Timur “Disiplinli hijyene dikkat ederek kaliteli personeli ile kurumumuz da zihinsel engelli çocuklara, işitme engelli çocuklara, fiziksel engelli çocuklara, öğrenme güçlüğü olan çocuklara eğitim vermekle beraber ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır” dedi.


Oğlunun yüzmeye başladıktan sonra konuşmada büyük bir ilerleme kaydettiğini anlatan Hülya Duman, "Benim çocuğum otistik. Havuza girmeden önce dil gelişimi daha azdı. Yüzme terapilerinden sonra konuşmada çok ilerlemeler oldu. Bize bu güzel imkanları sunan kuruma minnettarız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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