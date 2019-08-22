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Otellerde 2020 rezervasyonları başladı! İşler açıldı fiyatlar zıpladı

Turizmde yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan Türkiye’de 2020 için rezervasyonlar başladı. Avrupalı müşteri kapma yarışına giren markalı oteller, tanıtım çalışmalarına hız verdi. Yabancılara kapılarını sonuna kadar açan bu oteller, yerli müşterinin kontenjanını kısacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Otellerde 2020 rezervasyonları başladı! İşler açıldı fiyatlar zıpladı

 Buğra Kardan 

2019’da satışlarını arttıran; gelirlerine gelir ekleyen otel zincirleri, 2020 rezervasyonları için de düğmeye bastı. Tarifelerini bir bir belirleyen zincirler, tur operatörleriyle kontratlar yapmaya başladı.

Yerli turist geri plana atıldı

Avrupalı ve Rus müşteri çekmek için kıran kırana yarışan konaklama sektörü temsilcileri yabancı turistleri merkeze alıyor, yerlileri ise geri planda tutuyor. Öyle ki 2019 erken rezervasyon döneminde yerli kontenjanı yüzde 20 seviyesindeydi. Bu oranın 2020’de daha da gerileyeceği; oda fiyatlarında ise yukarı yönlü eğilimin devam edeceği öngörülüyor.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ünlü otellerin odalarını Avrupalılarla doldurmak için gerekli her adımı attıklarını belirtti. Almanlardan, Hollandalılardan ve Ruslardan örnek veren Polatoğlu, “Bunlar peşin ödeme yaparak markalı ve konforlu otelleri rahatlatıyorlar. Malum, tadilat ve tamirat gibi giderler için nakit para gerekiyor” dedi.

Kontenjan sınırlanabilir

Polatoğlu, 2020 yaz dönemi için yabancı turist talebinin artması halinde erken rezervasyon kapsamında yerli tatilcilere tanınan kontenjanın yüzde 10’a indirilebileceğini dile getirdi. Kontenjanın konjonktüre göre şekillendiğini vurgulayan Polatoğlu, şunları kaydetti: “Malum 2015 ve 2016 döneminde terör olaylarından ötürü oteller, yerli müşterilerine yüzde 60 kota ayırdı. Çünkü o dönemde Almanlar ve Ruslar ülkemize gelmiyordu, Araplar ortada yoktu. 2017’de hayat normale döndü, kota birdenbire yüzde 40’a çekildi. 2018’de de yüzde 20’ye kadar indirildi. Ve otellerin yüzde 80’i yabancılara, yüzde 20’si yerlilere tahsis edilir oldu. Tabii 2019 iyi geçiyor, 2020’de de durum ne olur, bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz.

Yüzde 15 zam

Otel fiyatlarına da değinen Cem Polatoğlu tarifelerde Euro’nun belirleyici olduğuna işaret ederek, “Gerek kurun yönü gerek yabancıların ülkemize akını oda bedellerinin önemli oranda artmasına neden oluyor. 2018 ve 2019 gibi 2020’de de fiyatlarda minimum yüzde 15 artış görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sonbaharda tatil daha ucuz

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Türk tatilcilere “Eylül, ekim ve kasım aylarında da denize girebilirsiniz. Antalya’ya sonbaharda da gidebilir turistik mekânlarda konaklayabilir, ören yerlerini dolaşabilirsiniz. Unutmayın bu dönemde otellerden, yeme-içme yerlerinden daha uygun fiyata hizmet alabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Antalya
  2. 2020 rezervasyonları
  3. tur operatörleri
  4. yabancı turistler
  5. erken rezervasyon
  6. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  7. Yeni Akit
  8. 2020 yaz dönemi
  9. Cem Polatoğlu

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