0553 313 94 23

Otelin ikinci katından atladı, itfaiye brandasına düştü

Osmaniye'de bulunan bir otelin ikinci katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu söylenen kadın, itfaiye tarafından açılan brandanın üstüne düştü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
Otelin ikinci katından atladı, itfaiye brandasına düştü

Osmaniye'de bir otelin ikinci katının penceresinden atlayan Fatma U. (40), itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Askerli Lojmanlar civarındaki bir otelde meydana geldi. Kaldığı odanın penceresine çıkan Fatma U.'yı görenler hemen durumu, polis ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis bina etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye görevlileri ise atlama ihtimaline karşı yere havalı branda açtı. Otel odasına çıkan güvenlik görevlileri, kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre çaba sarf etti. Bir türlü ikna edilemeyen Fatma U. polislerin de müdahalesine rağmen pencereden atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma U. itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. Fatma U. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Cep telefonu ile atlama anı kaydedilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
  1. Osmaniye
  2. intihar girişimi
  3. Otelin ikinci katından atladı
  4. itfaiye brandasına düştü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta kış
    1. Yurtta kış
    2. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    3. Yurtta kış
    4. Kırşehir'de eğitime kar engeli
    5. ABD'ye kötü haber! Sınıra doğru..
    6. Şile'de tek katlı ev alev alev yandı
    7. Sahte bileziği kuyumcuya satmak..
    8. Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    9. Karne korkusuyla evden kaçan liseli 3..
    10. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    11. "Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm..
    12. Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci)..
    13. Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini..
    14. Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak
    15. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne cami..
    16. Yemen'de BAE'nin kontrolündeki..
    17. Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart
    18. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit..
    20. Ölüdeniz'de sahile vuran dev dalgalar..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?