  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otelden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

2020-04-27 14:31:25 -
Otelden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiyi belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü jandarmadaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı