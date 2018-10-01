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Otelde fenalaşan Rus turist hastanede can verdi

Antalya'ya tatile gelen Rus turist Rustan Apanaev, Manavgat'ta kaldığı otelde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
Otelde fenalaşan Rus turist hastanede can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Rus turist Rustan Apanaev (53) fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat’ın Çolaklı turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele eşiyle tatile gelen Rus uyruklu Rustan Apanaev, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye götürülen Rustan Apanaev, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rustan Apanaev'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
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  2. Manavgat
  3. Rus Turist
  4. Rustan Apanaev
  5. ölüm

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