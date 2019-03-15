Otel sayısı yatırımla katlanıyor

Ekonomi Servisi

Turizmde 2018’de başlayan atılım otel yatırımlarını artırdı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan rapora göre geçen sene 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 proje teşvik belgesi aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sayesinde sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.

Yatırım tutarı arttı

2018’de TL bazında yatırım tutarı yüzde 0,6 oranında arttı. Yatırımlarda ilk sırayı 22 otelle İstanbul aldı. Bu ilimizi 17’yle Antalya, 14’le Trabzon ve Muğla izledi. Son dönemde Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Karadeniz bölgesinin önde gelen şehirlerinden Samsun’da 5, Rize’de 4, Giresun ve Ordu’da 3 proje için teşvik alındı.

Sayıda 3, kapasitede 5 yıldız

Geçen sene en fazla teşvik belgesi 89 otelle 3 yıldızlı konaklama alanlarına verildi. Yatak kapasitesinde de 9 bin 912’yle 5 yıldızlı oteller öne çıktı. 38 oteli kapsayan 4 yıldızlıların yatak kapasitesi ise 8 bin 591 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında ayrıca toplam bin 117 yataklı 15 butik otel projesi teşviğe bağlandı.

120 zincirinin radarındayız

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, 2018 gibi 2019’da da yeni otellerin açılacağını belirtti. 120 otel zincirinin ülkemizi yakından takip ettiğini vurgulayan Erdem, “Bunlar yatırımlarını hayata geçirirse yatak adedimiz önemli miktarda artar” açıklamasını yaptı. Erdem, ülkemize 2023’te 70 milyon turistin geleceğini kaydederek, “Konuklarımızı iyi ağırlamamız için pek çok otel açmalı, oda ve yatak adedimizi süratle arttırmalıyız” dedi.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da 2019’da yeni otellerin açılacağına dikkat çekti. Polatoğlu, termal bölgelerde ve ören yerlerinde yatırımların artacağı öngörüsünde bulundu.

İstihdamda büyük sıçrama

TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektöründe kayıtlı istihdamın 2016’da 192 bin, 2017’de 205 bin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “Yani 2 senede otelciler, çalışan sayılarını korumak ve artırmak için ellerinden geleni yaptı. 2018’de de 2017’ye göre 55 binlik artış görülüyor. 2019’da da bu seviyede bir artış şaşırtıcı olmaz. Ancak temkinli olmak gerekirse istihdamın yüzde 10-15’lik artarak 300 bini aşmasını bekliyoruz.”

Yatak sayısı 1 milyona dayandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de işletme belgeli toplam 3 bin 928 tesis, 975 bin 109 yatak kapasitesi bulunuyor. Yatırım belgeli toplam 982 tesis, 225 bin 382 yatak kapasitesi söz konusu. İstanbul’da işletme belgeli toplam 566 tesis, 114 bin 717 yatak kapasitesi var. Yatırım belgeli toplam 160 tesis, 27 bin 161 yatak kapasitesi mevcut.

Yıl Teşvik sayısı Yatak sayısı Yatırım tutarı

2016 187 39.673 2.928 Milyon TL

2017 192 33.259 3.029 Milyon TL

2018 167 28.661 3.050 Milyon TL