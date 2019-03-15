0553 313 94 23

Otel sayısı yatırımla katlanıyor

Türkiye’ye peşpeşe otel yatırımı yapılıyor. 2018’de yeni yatırımların devreye alınması, 167 projeye teşvik belgesi verilmesi, ilerisi için umutları artırıyor.

15 Mart 2019 Cuma 12:23
Otel sayısı yatırımla katlanıyor

 Ekonomi Servisi 

Turizmde 2018’de başlayan atılım otel yatırımlarını artırdı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan rapora göre geçen sene 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 proje teşvik belgesi aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sayesinde sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.

Yatırım tutarı arttı

2018’de TL bazında yatırım tutarı yüzde 0,6 oranında arttı. Yatırımlarda ilk sırayı 22 otelle İstanbul aldı. Bu ilimizi 17’yle Antalya, 14’le Trabzon ve Muğla izledi. Son dönemde Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Karadeniz bölgesinin önde gelen şehirlerinden Samsun’da 5, Rize’de 4, Giresun ve Ordu’da 3 proje için teşvik alındı.

Sayıda 3, kapasitede 5 yıldız

Geçen sene en fazla teşvik belgesi 89 otelle 3 yıldızlı konaklama alanlarına verildi. Yatak kapasitesinde de 9 bin 912’yle 5 yıldızlı oteller öne çıktı. 38 oteli kapsayan 4 yıldızlıların yatak kapasitesi ise 8 bin 591 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında ayrıca toplam bin 117 yataklı 15 butik otel projesi teşviğe bağlandı.

120 zincirinin radarındayız

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, 2018 gibi 2019’da da yeni otellerin açılacağını belirtti. 120 otel zincirinin ülkemizi yakından takip ettiğini vurgulayan Erdem, “Bunlar yatırımlarını hayata geçirirse yatak adedimiz önemli miktarda artar” açıklamasını yaptı. Erdem, ülkemize 2023’te 70 milyon turistin geleceğini kaydederek, “Konuklarımızı iyi ağırlamamız için pek çok otel açmalı, oda ve yatak adedimizi süratle arttırmalıyız” dedi.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da 2019’da yeni otellerin açılacağına dikkat çekti. Polatoğlu, termal bölgelerde ve ören yerlerinde yatırımların artacağı öngörüsünde bulundu.

İstihdamda büyük sıçrama

TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektöründe kayıtlı istihdamın 2016’da 192 bin, 2017’de 205 bin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “Yani 2 senede otelciler, çalışan sayılarını korumak ve artırmak için ellerinden geleni yaptı. 2018’de de 2017’ye göre 55 binlik artış görülüyor. 2019’da da bu seviyede bir artış şaşırtıcı olmaz. Ancak temkinli olmak gerekirse istihdamın yüzde 10-15’lik artarak 300 bini aşmasını bekliyoruz.

Yatak sayısı 1 milyona dayandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de işletme belgeli toplam 3 bin 928 tesis, 975 bin 109 yatak kapasitesi bulunuyor. Yatırım belgeli toplam 982 tesis, 225 bin 382 yatak kapasitesi söz konusu. İstanbul’da işletme belgeli toplam 566 tesis, 114 bin 717 yatak kapasitesi var. Yatırım belgeli toplam 160 tesis, 27 bin 161 yatak kapasitesi mevcut.

Yıl      Teşvik sayısı   Yatak sayısı      Yatırım tutarı
2016      187                 39.673             2.928 Milyon TL
2017      192                 33.259             3.029 Milyon TL
2018      167                 28.661             3.050 Milyon TL


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:23
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Antalya
  9. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
  10. TÜRSAB
  11. Hasan Erdem
  12. Cem Polatoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tutak’ta Liseler arası Çanakkale Şehitlerine konulu şiir okuma yarışması düzenlendi
    1. Tutak’ta Liseler arası Çanakkale..
    2. "Türkiye bölgede enerjinin ticaret..
    3. AB Komisyonu Başkanı Juncker’den Yeni..
    4. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:..
    5. Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin..
    8. Taksicinin ölümüne neden olan sürücü..
    9. Köse: “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı..
    10. Özhaseki mal varlığını açıkladı
    11. "Turizm sezonu Antalya'da erken..
    12. Efsane oyun "Kamp 17" yeniden..
    13. Uysal: “İlköğretim çağındaki..
    14. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    15. Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    16. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    17. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    18. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    19. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    20. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    21. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    22. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    23. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    24. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    25. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    26. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    28. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler