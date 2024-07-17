  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

Türkiye-İran sınırında büyük tehlike! Yerin altı kazılmaya başlandı

İSKİ’de fatura üzerinden büyük vurgun

Fenerbahçe'de transfer için para kalmadı! Büyük tehlike kapıda: İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’yi getirdiği son nokta!

Fenerbahçe yıldız ismi verip Mourinho'nun istediği golcüyü alıyor! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek

Uygunsuz görüntüleri çıktığı iddia edilen Mustafa Sarıgül, Atatürk'ü arkasına alarak sessizliğini bozdu

Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş

Merih Demiral için ayağa kalkan ikiyüzlü UEFA bakalım şimdi ne yapacak? Dünya bu kararı merak ediyor! Büyük rezillik yaşatmışlardı…

Türkiye ile İtalya arasında önemli anlaşma

Fenerbahçe'den flaş karar! O karar değiştirildi! Tamı tamına 30 milyon euro hem de...
Dünya Otel odasında 6 ceset bulundu!
Dünya

Otel odasında 6 ceset bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:28:00 -
Otel odasında 6 ceset bulundu!

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında Vietnam vatandaşı 6 kişi ölü bulundu. Ölenlerin ilk incelemede zehirlenmiş olabileceği öne sürülürken polis kayıp yedinci kişiyi arıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında Vietnam vatandaşı 6 kişi ölü bulundu. Ölenlerin ilk incelemede zehirlenmiş olabileceği öne sürülürken polis kayıp yedinci kişiyi arıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Pathum Wan bölgesinde yer alan Grand Hyatt Erawan Otel'de öğle saatlerinde 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesi sonrası grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

DARP İZİ YOK

Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdığı öğrenilirken, polis soruşturmayı kayıp diğer kişi üzerine yoğunlaştırdı. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunurken, herhangi bir kavga veya darp bulgusuna rastlanmadı.

3'Ü KADIN, 3'Ü ERKEK

Tayland Polis Şefi Thiti Sangsawang ise olaya dair basın toplantısı düzenleyerek, otel odasında temizlik görevlileri tarafından ölü olarak bulunan 3 kadın ve 3 erkeğin Vietnam vatandaşı olduğunu doğruladı.

Cesetlerde herhangi bir darp izine rastlanmadığını da ifade eden polis şefi olayda hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Vietnam ve ABD çifte vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23