Otel görevlisi emekçiye küfrederken sesleri çıkmıyordu! Muharrem İnce; Özgür Demirtaş, Nevşin Mengü ve Fatih Portakal ile kavga etti

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, geride bıraktığımız dönemlerde bir otel görevlisini arayıp ağız dolusu küfürler edip hareketler yağdırmıştı.

Rezillik karşısında o dönem ses çıkarmayanlar, bugün Muharrem İnce ile kavga etti.

Dün görmezden geldiler, bugün kavga ettiler

Muharrem İnce, Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'la kavga etti. Bununla da yetinmeyen İnce, Özgür Demirtaş'ı azarladı.

Kendisine yönelik en ufak eleştiriye tahammül edemeyen İnce, konunun muhataplarına fırça atıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin azılı düşmanlarından olan Fatih Portakal'ın bile "Şimdi muhalefetteken böyle, acaba başa geldiğinde neler yapar" sözleriyle tepki gösterdiği Muharrem İnce'nin hedefindeki son isim muhalif Özgür Demirtaş oldu.

İnce'nin azarladığı Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Portakal'ın Muharrem İnce ile ilgili videosunu alıntılayıp, "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile..." dedi.

Fatih Portakal kendi Youtube yayınında Muharrem İnce ile ilgili şunları söylemişti:

"Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!

Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün.

Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi?"

Nevşin Mengü: Acayip şekilde

Muhalif Nevşin Mengü ise, Fox Tv'de Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini söyledi.

Bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Acayip şekilde" konuştuğunu belirten Nevşin Mengü, görüşmenin detaylarını anlattı.

Otel çalışanına küfür ve hakaretler yağdırmıştı

Sosyal medyada 'şirin' pozlar veren İnce'nin diğer yüzü bir otel görevlisiyle yaptığı telefon görüşmesinde ortaya çıkmıştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce telefonla görüştüğü görevli memura ağza alınmayacak sözler kullandı.

İddiaya göre, Muharrem İnce'nin koruması Polis Memuru Halil Meclis, İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidip yer istiyor. Ancak Meclis Polisi olmadığı, yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'den görevlendirildiği için resepsiyon görevlisi amirlerinden onay alması gerekiyor. Bu arada koruma Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor, bunun üzerine İnce, resepsiyon görevlisini arıyor ve küfürler ve hakaretler yağdırıyor.