  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde! Çelik’ten Özel’e 'ilahi' tepkisi: 'Siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi Özel üniversitede "dönem ödevi" dehşeti! Göğsünden bıçakladı Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?" 28 Şubat zulmü azmini kıramadı: Başörtüsü engeline inat fakülte ikincisi oldu İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor
Eğitim ÖSYM’den YÖKDİL duyurusu!
Eğitim

ÖSYM’den YÖKDİL duyurusu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ÖSYM’den YÖKDİL duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/1) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!
ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!

Eğitim

ÖSYM duyurdu: YKS başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM duyurdu: 2026 MBSTS başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu: 2026 MBSTS başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: 2026 MBSTS başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı

Gündem

ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: YDS'ye başvurular başladı
ÖSYM duyurdu: YDS'ye başvurular başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: YDS'ye başvurular başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23