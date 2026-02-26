ÖSYM’den YÖKDİL duyurusu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/1) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.