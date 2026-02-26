Listede Türkiye de var: En kolay vatandaşlık alınan ülkeler

Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve hareket özgürlüğü arayışı, ikinci pasaport talebini son yıllarda artırdı. ABD merkezli yayın kuruluşu International Living, 2026 yılı için yatırım yoluyla vatandaşlık (CBI) programı sunan ülkeleri içeren yeni raporunu yayımladı.

International Living İcra Editörü Jennifer Stevens, ikinci pasaportun “yatırım, seyahat ve uzun süreli yurt dışı kalışlar için önemli bir esneklik sağladığını” söyledi.

'PASAPORT SATIN ALMAK' NE ANLAMA GELİYOR?

Forbes'un haberine göre vatandaşlık satın alımına yönelik ilgi artışı özellikle yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yönelmiş durumda. Kurumun küresel çeşitlendirme uzmanı Ted Baumann, bu yılın başından bu yana kendisine gelen başvuruların üç ila dört kat arttığını belirtti.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Yasal olarak pasaport satın almak mümkün değil. Önce o ülkenin vatandaşı olmak gerekiyor. Çoğu ülke yatırım karşılığı vatandaşlık sunmazken, sınırlı sayıda ülke resmi program yürütüyor.

Bu bağlamda 2026 yılı içinde yatırım yoluyla en kolay vatandaşlık alınabilen ülkeler şöyle:

KARAYIPLER

Saint Kitts ve Nevis

1984’te modern CBI modelini başlatan ülke. 250 bin dolar devlet bağışı veya 325 bin dolar onaylı gayrimenkul yatırımı gerekiyor. Gayrimenkulün yedi yıl elde tutulması şartı var. Oturum zorunluluğu bulunmuyor.

Antigua ve Barbuda

230 bin dolar bağış ya da 300 bin dolar gayrimenkul yatırımı isteniyor. İlk beş yıl içinde en az beş gün ülkede bulunma şartı var.

Dominika

En uygun maliyetli seçeneklerden biri. Minimum 200 bin dolar katkı payı veya yatırım gerekiyor. Oturum şartı yok.

Grenada

235 bin dolar bağış veya yatırım ile vatandaşlık sağlıyor. Ayrıca ABD E-2 yatırımcı vizesine başvuru imkânı sunmasıyla dikkat çekiyor.

Saint Lucia

240 bin dolar bağış veya 300 bin dolar gayrimenkul yatırımı gerekiyor. Oturum zorunluluğu bulunmuyor.

AVRUPA

Kuzey Makedonya

Yaklaşık 200 bin eurodan başlayan yatırımlarla vatandaşlık imkânı sunuyor. Üç yıl elde tutma şartı var. AB üyesi değil.

Türkiye

400 bin dolar tutarında gayrimenkul alımı veya 500 bin dolar banka mevduatı/yatırım şartı aranıyor. Varlıkların genellikle üç yıl elde tutulması gerekiyor.

ORTA DOĞU VE AFRİKA

Mısır

100 bin dolar bağış ya da üç yıl tutulacak 500 bin dolarlık banka mevduatı ile vatandaşlık veriyor. Piyasadaki görece yeni programlardan biri.

Ürdün

Yaklaşık 1,4 milyon dolarlık nitelikli yatırım şartı bulunuyor ve daha çok ultra yüksek gelir grubunu hedefliyor.

ASYA VE PASİFİK

Kamboçya

Yaklaşık 245 bin dolar bağış veya onaylı yatırım yoluyla vatandaşlık sunuyor.

Vanuatu

Yaklaşık 130 bin dolardan başlayan programıyla en hızlı vatandaşlık veren ülkeler arasında gösteriliyor. Öte yandan ülke son dönemde vizesiz seyahat anlaşmaları konusunda uluslararası baskılarla karşı karşıya.