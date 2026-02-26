  • İSTANBUL
45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

Yapılan araştırmada sağlıklı beslenme için ömür uzatan ipuçları ortaya çıktı.

#1
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

45 yaş sonrasında beslenme düzeninde yapılacak bilinçli değişikliklerin yaşam süresini uzatabileceği belirlendi. Bilim insanları, orta yaştan itibaren daha sağlıklı bir diyete geçmenin ortalama üç yıla kadar ek yaşam süresi sağlayabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

UK Biobank iş birliğiyle yürütülen geniş kapsamlı uluslararası araştırmada, 10 yıl boyunca 103 bin 649 kişinin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Katılımcıların uyguladığı beş farklı beslenme modelinin ölüm oranları ve yaşam süresi üzerindeki etkileri analiz edildi. Ortalama 10,6 yıllık takip sürecinde 4 bin 314 ölüm kaydedildi.

#3
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

İncelenen beslenme modelleri arasında Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010, Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED), Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI), Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları (DASH) ve Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD) yer aldı. Bulgular, bu beslenme biçimlerine daha fazla bağlı kalan bireylerde ölüm riskinin düştüğünü ve yaşam süresinin uzadığını gösterdi.

#4
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

Araştırmaya göre sağlıklı beslenme alışkanlıkları erkeklerde ortalama 1,9 ila 3 yıl, kadınlarda ise 1,5 ila 2,3 yıl arasında ek yaşam süresiyle ilişkilendirildi.

#5
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

Erkeklerde en belirgin etkinin DRRD modeliyle, kadınlarda ise aMED modeliyle görüldüğü tespit edildi. Ayrıca genetik yatkınlıkların da bu süreçte rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

#6
Foto - 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin

Bununla birlikte elde edilen veriler, sağlıklı beslenmenin yalnızca genetik avantajlara bağlı olmadığını; genetik risklerden bağımsız olarak da yaşam süresine olumlu katkı sağlayabildiğini ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.

