ÖSYM'den flaş YKS açıklaması
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ÖSYM, "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması yaptı.