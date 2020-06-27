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ÖSYM'den flaş YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:20:00 - 2020-06-27 22:25:30
ÖSYM'den flaş YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM, "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması yaptı.

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