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Eğitim ÖSYM YKS geç başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

ÖSYM YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvurusu nasıl yapılır? Üniversite sınavına başvuru yapmayı unutanlar, başvurmak isteyip son başvuru gününü kaçıranlar için ÖSYM YKS geç başvuru günü belirledi. Böylece YKS sınav başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihlerde üniversite başvurusunda bulunabilecek. Peki, ÖSYM YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:56:00 -
ÖSYM YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite sınavı başvurusu için son saatler! Üniversite sınavına başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM geç başvuru işlemlerini kabul ediyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde YKS başvuruları online yapılabiliyor.

YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmıştı. 2021 YKS Geç başvuru tarihi 17 Mart 2021 tarihinde başlayacak, 18 Mart 23.59'da sona erecek.

Başvurularınızı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilirsiniz.

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