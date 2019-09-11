ÖSYM yerleştirme tercih kılavuzu 2019 mühendislik tamamlama başvurusu

Son dakika haberi: 2019 yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. 2019 ÖSYM yerleştirme tercihler ne zaman ve hangi gün başlayacak? ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile 3 bin 709 kişilik kontenjan ile mühendisli tamamlama tercihleri alınacak. 2019 ÖSYM yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından son dakika açıklanırken tercih tarihleri de kesinlik kazandı. Peki ÖSYM mühendisli tamamlama tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) son dakika duyurusu ile mühendislik tamamlama tercih kılavuzu yayımladı. 2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Eylül 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

ÖSYM tarafından gelmiş olan tercih kılavuzuna bakıldığında Türkiye Geneli farklı teknik ve diğer üniversitelere Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliğ, İnşaat Mühendisliği,Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği gibi mühendislik alnlarına toplamda 3 bin 709 kontanjan ile Mühendislik tamamlama programı sınavı yapılacak.

ÖSYM mühendislik tamamlama başvurusu ne zaman yapılacak?

Başlangıç Tarihi :11.09.2019 10:00

Bitiş Tarihi : 18.09.2019 23:59

Tercih Ücreti: 20,00 TL

Mühendislik tamamlama başvuru ödeeleri hangi bankalardan yatırılacak?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)