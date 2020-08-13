ÖSYM sınav için HES kodu nasıl alınır? ÖSYM HES kodu nedir?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda HES kodu şartı getirildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bundan böyle ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda adaylardan HES kodu istenecek.

HES kodu nasıl alınır?

Mobil üzerinden HES kodu almak için izlenecek yöntemler şunlar: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden Hes Kodu İşlemleri bölümü seçilir. HES Kodu Oluştur seçeneği tıklanır. KOD ne kadar kullanılacaksa kod kullanım süresi seçilir ve HES kodu alınması sağlanır.

2023 SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES yazıp aralarında boşluk bıraktıktan sonra sırasıyla T.C. kimlik nos T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 rakamı ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. Misal verecek olursak: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönderin.

HES kodunun temin edilmesinin bir diğer yolu ise bilindiği üzere e devlet.HES kodunu e-Devlet girişi yapılarak da alınabilir.