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Ekonomi

ÖSYM KPSS tercih sonuçları sonuc OSYM’de açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunmakta. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında kapılan KPSS-2020/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:45:00 - 2020-08-13 11:46:20
ÖSYM KPSS tercih sonuçları sonuc OSYM’de açıklandı

2020 KPSS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığı duyruldu. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. KPSS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı.

 

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