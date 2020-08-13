ÖSYM KPSS tercih sonuçları sonuc OSYM’de açıklandı
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunmakta. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında kapılan KPSS-2020/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
2020 KPSS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığı duyruldu. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. KPSS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı.