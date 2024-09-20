ÖSYM KPSS ön lisans sonuçlarını açıkladı
1 Eylül tarihinde yapılan KPSS ön lisans sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların sınav sonuçları belli oldu.
Kamuda memur olarak görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans sınav sonuçları, ÖSYM AİS sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor.
1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.
Sınava 1 milyon fazla aday katılım sağlamıştı.
Adaylar TC kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekler.