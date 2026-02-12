  • İSTANBUL
ÖSYM duyurdu: 2026 MBSTS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-MBSTS) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

