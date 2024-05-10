ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

DGS başvuru ücreti sınav işlemleri arasında en çok merak edilen detaylardan biri. ÖSYM AİS aday işlemleri ekranı ile tamamlanacak sınav adımlarında geri sayım başladı. Dikey geçiş şartları kapsamında başvurularını yapmaya hazırlanan adaylar DGS sınav başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2024 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, saat kaçta açıklanacak?

DGS SINAV BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav başvuruları 10 Mayıs itibarıyla başlıyor. 10-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak DGS başvuruları kılavuza göre gerçekleştirilecek.

Gözler ÖSYM AİS ekranında!

DGS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrası alınan puanlar ile DGS tercihleri alınacak ve öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

DGS başvuru ücreti Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile belli olacak. Henüz 2024 sınav ücreti açıklanmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava başvurularını gerçekleştirecek. Sınav ücretinin yatırılmasıyla birlikte işlem tamamlanacak.

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.



Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.