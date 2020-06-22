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Aktüel

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek."

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:06:23 -
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek."
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