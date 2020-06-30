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Eğitim

ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS başvuruları ne zaman yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "2020-KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:25:00 -
ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS başvuruları ne zaman yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvuru tarihlerini duyurdu.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Aygün, paylaşımında, "Değerli KPSS adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) hakkında da bilgi veren Aygün, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde uygulayacağız. Geçen yıl 17 il merkezinde uyguladığımız KPSS alan bilgisi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde uygulayacağız. 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30 il merkezine çıkardık" ifadeleriyle tüm adaylara başarılar diledi.

 

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