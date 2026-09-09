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Eğitim ÖSYM 2026-ÖZYES sonuçlarını açıkladı
Eğitim

ÖSYM 2026-ÖZYES sonuçlarını açıkladı

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ÖSYM 2026-ÖZYES sonuçlarını açıkladı

ÖSYM Başkanlığı, 2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi amacıyla yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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