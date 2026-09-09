ABD’liler sandık başına gitmeye hazırlanıyor: Son seçim anketleri belli oldu

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmalarının çoğu, Kongre yarışında Demokratların Cumhuriyetçilerin önünde olduğunu ortaya koyuyor.

New York Times, seçmenlere yöneltilen “Bugün seçim olsa Kongre için hangi partinin adayına oy verirsiniz?” ve “Kongrenin hangi partinin kontrolünde olmasını istersiniz?” sorularına verilen yanıtları derledi.

ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Morning Consult tarafından 31 Ağustos-6 Eylül'de 29 bin 427 kişinin katılımıyla yapılan ankette, Demokratların destek oranı yüzde 46, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 42 olarak ölçüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin sponsorluğunda, kamuoyu araştırma şirketi Focaldata tarafından 28 Ağustos-2 Eylül'de 1837 kişinin katılımıyla yapılan ankette de Demokratlar yüzde 52, Cumhuriyetçiler ise yüzde 45 destek aldı.

The Economist sponsorluğunda, kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından 28-31 Ağustos'ta 1434 kişinin katılımıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 46'sının Demokratları, yüzde 40'ının Cumhuriyetçileri desteklediği görüldü.

Öte yandan, Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi sponsorluğunda The Harris Poll anket şirketi tarafından 28-30 Ağustos'ta yapılan ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 51 ile önde olduğu, Demokratların destek oranının yüzde 49'da kaldığı dikkati çekti.

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçime ilişkin son anketlerin çoğu, Demokratların Cumhuriyetçiler karşısında "cüzi bir avantaja" sahip olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, bazı eyaletlerde devam eden seçim bölgelerini yeniden belirleme çalışmaları, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için ihtiyaç duyacağı oy oranını değiştirebilir.

- ABD'de 3 Kasım ara seçimleri

ABD'nin yasama organı Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 35 sandalye için 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde oy kullanılacak.

Temsilciler Meclisindeki üyelerinin temsil ettiği idari bölgelerin sınırlarının belirli partiye siyasi avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmesi, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında hızla rekabete dönüşerek pek çok eyalete yayıldı.

Birçok eyalet, yeni seçim haritalarını onayladı ve bazı eyaletlerin seçim bölgelerini değiştirmeye yönelik süreci devam ediyor.