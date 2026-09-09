Belediye, müftülük ve TDV protokol imzaladı: Niğde’ye iki yeni Kur’an Kursu müjdesi

İmzalanan protokol kapsamında, inşa edilecek Kur'an Kursu binalarının projelendirme aşamasından temel atma ve inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreçleri Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapım aşaması tamamen bittikten sonra ise binalar, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Niğde İl Müftülüğüne teslim edilecek.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Projenin önemine değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşehrimiz için yepyeni eğitim alanları inşa etmeye devam ediyoruz. İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Efendibey ve Dere mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Kur'an kursu binalarımızın projesinden inşaat yapımına kadar her aşamasını Niğde Belediyesi olarak üstlendik. Tamamlandığında müftülüğümüze teslim edeceğimiz bu güzel eğitim yuvalarının Niğde’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."