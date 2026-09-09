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Eğitim Belediye, müftülük ve TDV protokol imzaladı: Niğde’ye iki yeni Kur’an Kursu müjdesi
Eğitim

Belediye, müftülük ve TDV protokol imzaladı: Niğde’ye iki yeni Kur’an Kursu müjdesi

Yeniakit Publisher
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Belediye, müftülük ve TDV protokol imzaladı: Niğde’ye iki yeni Kur’an Kursu müjdesi

Eğitime ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, yeni bir projenin daha müjdesini verdi. Niğde Belediyesi, Niğde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kente iki adet yeni Kur’an kursu binası inşa edilecek. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde tasarlanan yeni eğitim binalarının projelendirme aşamasından temel atma ve inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreçleri Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek.

İmzalanan protokol kapsamında, inşa edilecek Kur'an Kursu binalarının projelendirme aşamasından temel atma ve inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreçleri Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapım aşaması tamamen bittikten sonra ise binalar, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Niğde İl Müftülüğüne teslim edilecek.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Projenin önemine değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşehrimiz için yepyeni eğitim alanları inşa etmeye devam ediyoruz. İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Efendibey ve Dere mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Kur'an kursu binalarımızın projesinden inşaat yapımına kadar her aşamasını Niğde Belediyesi olarak üstlendik. Tamamlandığında müftülüğümüze teslim edeceğimiz bu güzel eğitim yuvalarının Niğde’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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