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Eğitim ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ: KPSS, ALES, YKS, MSÜ, YDS ve İSG ne zaman, hangi tarihte?
Eğitim

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ: KPSS, ALES, YKS, MSÜ, YDS ve İSG ne zaman, hangi tarihte?

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:28:00 -
ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ: KPSS, ALES, YKS, MSÜ, YDS ve İSG ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM 2024 sınav takvimi ile önümüzdeki yıl gerçekleştireceği tüm sınavların tarihlerini paylaştı. YKS, MSÜ, KPSS, EKPSS, YDS, İSG, YÖKDİL ve diğer tüm sınavların tarihleri sınav takvimi içerisinde paylaşıldı. Peki, 2024 KPSS, ALES ve YKS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM merakla beklenen 204 yılı sınav takvimini adayların bilgisine sundu. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan sınavların tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte tarih tarih sınavların tamamı…

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi güncel gelişmelere göre sınavların tarihlerinde değişiklik yaşanabileceğini belirterek şimdilik netleştirilen sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre yapılacak olan sınavlar ve tarihleri şöyle:

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2024-YÖKDİL/1 25.02.2024  

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2024-MSÜ 03.03.2024

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024-ALES/1 21.04.2024
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran,

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan,

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül

 

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