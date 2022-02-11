ÖSYM 2022 YKS başvuru ücretlerini açıkladı mı? 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2022 LYS başvuru ücretleri kaç TL? Hangi bankalara yatacak? soruları 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022-YKS başvurularının başlamasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS (TYT, AYT, YDT) sınav ücreti açıklandı mı?

Üniversitede okuma hayali kuran öğrencilerin beklediği gün nihayet geldi. ÖSYM, 2022 YKS başvuruları 11 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başladı. YKS başvurularının başlamasıyla birlikte YKS başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu merak ediliyor.

2022 YKS başvuruları, ÖSYM’nin AİS sitesi üzerinden yapılacak. 2022 YKS başvurular için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekli olacak. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak başvurular sonrası, YKS başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor.

2022 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücreti merak ediliyor. ÖSYM 2022 YKS başvuru ücretini henüz açıklamada. YKS 2022 başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte YKS 2022 başvuru ücreti de belli olmuş olacak. YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenmişti.

2020-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2021-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2021-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2021-YKS Başvuru Ücreti 25,00 TL olmuştu. YKS geç başvuru ödeme tarihleri de yine 2022 YKS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte netlik kazanacak. ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

YKS sınav süreleri ne kadar?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav süresi 135 dakika olurken, YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınav süresi de 180 dakikadır. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) süresi de 120 dakikadır.