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Ekonomi

Ostim Teknik’ten Bakan Varank’a ziyaret

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek üniversitenin projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:58:00 - 2020-08-14 10:59:48
Ostim Teknik’ten Bakan Varank’a ziyaret

50 yılı aşan üretim birikimiyle kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin tasarım ve ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapısı ve imkânı sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yülek, “OSTiMTECH, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip iş dünyasıyla entegre; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor” dedi.

Üreten Türkiye İndirimi

OSTiMTECH, 2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlamaya hazırlanıyor.

Üretim dünyasının kalbinde yer alan OSTiMTECH, alın teri dökerek ailesi, bölgesi, memleketi için üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyerek ülkesinin refahını artıran değerli iş veren ve çalışanlarına katkı sağlayacak. Üniversite, bu kapsamda iş ve üretim dünyasıyla bütünleşerek, bilgi ve yeteneklerini iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla özel, ‘Üreten Türkiye İndirimi’ve ‘Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi’ hakkı tanımladı.

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