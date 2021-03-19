OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar başvurularını 02.04.2021 gününe kadar yapabilecek. Ön değerlendirme tarihi 05.04.2021 günü olacak alımın sınav tarihi ise 07.04.2021. Sonuçlar 12.04.2021 tarihinde açıklanacak.
Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.
ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA
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