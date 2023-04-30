OSS Derneği, 2023’ün ilk çeyreğini değerlendirdi
Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi ilk çeyrekte de devam etti.
2023 yılının ilk çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, yılın ikinci çeyreğinde de satışlarda yüzde 9.83 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 1. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ilk çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 16.5’lik artış yaşandı. Üretici üyelerin yüzde 61.5’i yatırım planlarken, 2023 yılının ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında ilk kez “nakit akışında yaşanan sorunlar” geldi. OSS üyeleri, “tedarik problemleri”nin öncelikli sorunlardan olmaya devam ettiğin de belirtiyor.