"ÖSO PUBG oynamayı yasakladı"

Akıllı telefonların insanları esir almasıyla, kendilerine, ailelerine ve işlerine odaklanamama sorunu git gide artmaya başladı. Özellikle askerlik gibi dikkat ve konsantrasyonun had safhada olması gerektiği mesleklerde, akıllı telefonların büyük tehdit oluşturduğu biliniyor.

"ÖSO yasakladı" iddiası

Bunun son örneğinin Suriye’de yaşandığı iddia edildi. Aydınlık’ın iddiasına göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yönetimi tarafından yayınlanan bir emirde, PUBG oynamak yasaklandı. Nöbet ve çalışma saatleri içinde telefon kullanmayı yasaklayan emirde, “Yaşama dair kötü etkileri olan PUBG oyunu, zaman kaybı olması ve işe konsantrasyonu engellemesi nedeniyle, telefonlarda yüklü olmayacak” denildiği öne sürüldü.

Emirde bu PUBG yüklü telefonla yakalanan kişilere uygulanacak cezalara da yer verildiği de ileri sürüldü. Buna göre PUBG yükleyenlere ilk önce para cezası verilecek, ikinci kez yakalananların telefonlarına el konulacak, üçüncü kez yakalanlar ise askerlikten atılacak.

PUBG uygulamasını telefonuna indirmiş olanların sayısının, dünya genelinde 100 milyonu aştığı belirtiliyor.