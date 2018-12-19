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ÖSO: Fırat'ın doğusunu almaya hazırız

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. ÖSO birlikleri, bölgede operasyon talimatı bekliyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:07
ÖSO: Fırat'ın doğusunu almaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun sinyalini vermesi üzerine gözlerin çevrildiği sınır hattında siperlerinde mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor. ÖSO birlikleri karşı taraftan gelen taciz atışlarına ise anında karşılık veriyor.

ÖSO'ya bağlı güçler sınırın sıfır noktasında hazırlanan siperlerde mevzilenerek, 24 saat nöbet tutuyor. Elleri tetikte operasyon emrini bekleyen ÖSO askerleri, PKK/PYD'nin açtığı taciz atışlarına da hemen karşılık veriyor.

"Fırat'ın doğusunu almaya hazırız"

Fırat Nehrininin sınır olduğu bölgede Fırat'ın batısına mevzilenen ÖSO birlikleri, nehrin doğusundaki PYD-PKK'lı teröristleri sürekli gözlüyor. ÖSO güçlerinden Hüseyin Ali, "Burada sınırın sıfır noktasındayız, 24 saat nöbet tutuyorum. Recep Tayyip Erdogan'dan operasyon talimatını bekliyoruz. Bizler Fırat'ın doğusunu almaya hazırız" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:07
  1. ÖSO
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Fırat
  4. Fırat'ın doğusu operasyon son dakika

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