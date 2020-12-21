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Dünya Osmanlı'ya söyledikleri şey başlarına döndü! Mutasyonun suçlusu bulundu
Dünya

Osmanlı'ya söyledikleri şey başlarına döndü! Mutasyonun suçlusu bulundu

Bir dönem Osmanlı Devleti'ne hasta adam yakıştırması yapan Avrupa'da işler yolunda gitmiyor. Bugün İngiltere'de yayın yapan bir gazetede, Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşeti atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:18:00 -
Osmanlı'ya söyledikleri şey başlarına döndü! Mutasyonun suçlusu bulundu

Osmanlı'yı Avrupa'nın hasta adamı olarak suçlayan Batı ülkelerinde işler tersine dönmüşe benziyor.

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğrayan yeni virüs, dünya genelinde büyük paniğe yol açtı.

The Times gazetesi ise, mutasyona uğramış virüsün kurallarda değişikliğe yol açtığını, halkın cesaret, fedakarlık ve dayanışma ile yanıt vermesi gerektiğini kaleme aldı.

Gazete, Johnson'ın Noel kutlamalarını askıya alması kararının doğru olduğunu aktardı. Times, "Avrupa kapılarını İngiltere'ye kapattı" manşetiyle yayımlanırken, Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.

Daily Mail, "En kötü Noel, ızdırap daha sürecek gibi gözüküyor" manşetini, Financial Times gazetesi ise "Kontrolden çıkan Kovid-19 mutasyonu kısıtlamaların aylarca kalması demek" manşetini kullandı.

The Telegraph gazetesi, İngiltere'de hükümetin zor bir yıl geçirdiğini; ancak 2021'in daha zor geçebileceğini belirtti. Aşıların dağıtımı ve Brexit ile önümüzdeki 12 ayın İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bir sınav niteliğinde olacağını belirten gazete, Noel'in de iptal edilmesiyle bakanların her yerden baskı gördüğünü aktardı.

The Guardian gazetesi ise, Başbakan Johnson'ın daha önceden harekete geçmesi gerektiğini savunarak, geç kalındığını belirtti. Guardian gazetesi Johnson'ın daha verimli bir test ve takip sistemi yaratması, insanların kendilerini karantinaya alması için yeterli destek sistemini oluşturması, okulların daha güvenli bir hale getirilmesi için bir plan geliştirmesi gerektiğini aktardı. Hükümetin daha akıllıca kurallar getirmesi takdirinde polisleri tren istasyonlarına göndererek insanların seyahat etmesini kısıtlamak gibi 'saçma' yöntemlere girmesine gerek kalmayacağını belirten gazete, iyi niyetin resmi kabiliyetsizlik yüzünden yok olduğunu aktardı.

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