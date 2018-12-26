Osmanlıspor'un kamp programı belli oldu

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık'ta tesislerinde başlayacak.

İlk devreyi 6. sırada bitiren başkent temsilcisinin devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı oyuncular, 29 Aralık'ta Batıkent Tesisleri'nde toplanacak ve 31 Aralık'a kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Başkent temsilcisi, daha sonra devre arası kampı için Antalya'ya gidecek. Belek Turizm Bölgesi'nde 2-12 Ocak tarihlerinde kamp yapacak Osmanlıspor, iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor.