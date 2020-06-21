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Spor

Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:25:20 -
Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor Kulübü, Adana Demirspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimize sağlık ekibimizce yapılan Kovid-19 testinin sonuçları negatif çıkmıştır." denildi.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor arasındaki 29. haftanın kapanış maçı, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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