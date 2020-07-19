  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:26:21 -
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı