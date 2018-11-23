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Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçı Bolu'ya alındı

23 Kasım 2018 Cuma 21:46
Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçı Bolu'ya alındı

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçı, Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Başkent temsilcisinin maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle karşılaşma Bolu'ya alındı.

Müsabaka daha önce açıklandığı gibi 26 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da haftalık maç programında karşılaşmanın yerini Bolu Atatürk Stadı olarak değiştirdi.

Osmanlı Stadı'nı kullanan takımlardan MKE Ankaragücü'nün, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacağı maç da saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle Kayseri'ye alınmıştı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılması, Eryaman Stadı'nın yapımının sürmesi nedeniyle üç başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nı kullanıyor.

Osmanlıspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne ev sahipliği yapan Osmanlı Stadı, yoğun maç programının da etkisiyle bu sezon sürekli zemin sorunuyla gündeme geliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:46
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