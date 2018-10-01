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Osmanlıspor son dakikada yendi!

1. Lig'de 7. hafta maçında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda son dakika golüyle 3-2 yendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
Osmanlıspor son dakikada yendi!

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçında Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Osmanlıspor oldu.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caner Arıcı, 28. dakikada Burhan Eşer ve 90. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Gazişehir Gaziantep'in golleri 20 ve 51. dakikalarda Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 9'a yükseltti. Gazişehir Gaziantep 11 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu Gazişehir Gaziantep, Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlıspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
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