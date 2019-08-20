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Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1.

20 Ağustos 2019 Salı 13:54
Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’de bu hafta sonu Keçiörengücü’nün konuğu olacak olan Osmanlıspor bukarşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Osmanlıspor ismi bu ligde varsa her zaman hedefe oynayan bir kulüptür ve mutlaka hedefimiz bir üst lige çıkmak" dedi.



Osmanlıspor’da Keçiörengücü derbisinin hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle idmana başlayan mor-sarılı ekip, daha sonra kondisyo çalışması yaptı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan ve yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Dalcı, “Bu hafta Boluspor galibiyeti ile başladık bu önemliydi. Tabi bunun bir süreci vardı, sezon başı planlamasında biraz daha genç, dinamik ve hedefi olan oyuncu grubuyla çalışmak için yönetimle birlikte karar aldık. Dolayısıyla ciddi dinamik ve önemli bir takım oldu. Bu hafta zor bir rakiple mücadelemiz oldu. Boluspor camia olarak da oyuncu topluluğu olarak da önemli bir kulüp. Dolayısıyla lige böyle bir galibiyetle başlamak hem bizim hem de oyuncular için önemliydi. Dolayısıyla galibiyetle başlamak bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz bir üst lige çıkmak”


Keçiörengücü’nün geçen sene şampiyon olarak lige çıktığını hatırlatan Dalcı şunları söyledi:


“Keçiörengücü şampiyon takımı çok bozmadı sadece 2 takviye ile geçen haftaki maça başladı. Dolayısıyla karşımızdaki rakibin birlikte oynayan, birlikte hareket eden dinamik, genç, yetenekli ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımıza bugün itibari ile başladık. Dolayısıyla rakibimizin gücünü biliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Hafta sonu da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bizim yaş ortalamamız 22 buçuk civarında ve şu an da mevcut kadromuzla devam ediyoruz. Transfer dönemi olduğu sürece transfer bitmez, ilerleyen süreçte belki 1 veya 2 takviye yapabiliriz ama şu an da mevcut kadroyla devam etmeyi düşünüyoruz. Biz biraz daha genç, dinamik ve yetenekli, yetiştirici mantığıyla yarışmacı bir takım olmayı düşünüyoruz. Osmanlıspor ismi bu ligde varsa her zaman hedefe oynayan bir kulüptür ve mutlaka hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu genç futbolcularla başarabilirsek hem bizim için hem kulüp için hem de burada oynayan değerli oyuncular için önemli bir avantaj olacaktır. Kadro planlamamızda Umar olmayacak. Oyuncunun transferi söz konusu dolayısıyla kadro planlamasını düşünürken onunla değil onsuz devam etmeyi düşündük. Önemli bir oyuncu, daha iyi yerlerde oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Umar kadromuzda bu sezon düşünülen bir oyuncu değil.”



Yiğit: “Genç bir takımız ama genç olmamız başarıya gitmeyeceğimiz anlamını taşımıyor”


Sezona iyi başladıklarını dile getiren Osmanlıspor futbolcusu Mehmet Yiğit, “Aslında yeni bir takım değiliz çoğu arkadaşlarımız eskiden beri buradalar. Genç bir takımız ama genç olmamız başarıya gitmeyeceğimiz anlamını taşımıyor. Genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz sadece birkaç eksiğimiz var onları da yönetim halletmeye çalışıyor. İnşallah onların da aramıza katılması ile daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu.



TFF 1. Lig’de 7-8 yıldır top koşturduğunu hatırlatan Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:


“Bu ligde hedef koymak çok anlamlı değil çünkü herkes birbirine denk takımlar kuruyor. Ama Osmanlıspor’un her zaman bir hedefi var yukarıya oynamak. Bunu daha önce de başardı, bu seneki hedef de şampiyon olmak ama dediğim gibi baştan hedef koymanın bir mantığı yok, maç maç bakıyoruz. Genç futbolcularla her zaman konuşuyoruz. Eğer kendilerine bakarlarsa ve çalışırlarsa çok yetenekliler, Ali Eren olsun, Barış olsun benim gördüğüm en yetenekli gençlerden. Osmanlıspor ve Türk futboluna hem madden hem manevi anlamda çok katkı sağlayacaktır. Sadece işlerine konsantre olacaklar, çok çalışacaklar daha fazla çalışacaklar hem bizi hem kendilerini yukarı taşıyacaklar bunu başaracak hem yetenekleri hem de kapasiteleri var.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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