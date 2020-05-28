  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Osmanlıspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:02:16 -
Osmanlıspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlatılacak olması dolayısıyla hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, günün ilk antrenmanında dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalıştı. Mor-sarılı ekibin sabah antrenmanı saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

Batıkent Tesisleri'nde sahada gerçekleştirilen ikinci antrenmanına teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çıkan başkent ekibi, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla ile akabinde yapılan açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

1 saat 40 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele ile tedavisine devam edilen Barış Zeren katılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı