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Osmanlıspor çift antrenman yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi Osmanlıspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:56
Osmanlıspor çift antrenman yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi Osmanlıspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Türkiye A Milli Futbol Takımının Andorra ve Moldova’yla oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme grup maçları nedeniyle ligde verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren Osmanlıspor, kampın ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günün ilk antrenmanını fitness salonunda gruplar halinde kuvvet ağırlıklı çalışmayla geçiren mor-sarılılar akşam ise antrenman sahasında çalıştı.


Otelin antrenman sahasında yapılan akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Jovan katılmazken Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde koştu. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Osmanlıspor, lige verilen aranın ardından 15 Eylül’de deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:56
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