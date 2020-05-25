"Osmanlı’nın parmak izi" Safranbolu’da en sakin bayram

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, tarihinin en sakin Ramazan Bayramı’nı geçiriyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçe, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerle "açık hava müzesini" andıran Safranbolu, özellikle bayram günlerinde binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyordu.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan tarihi ilçe, insanların sokaklarında zamanda yolculuğa çıktığı o eski günlerine dönmeyi bekliyor.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokakları, tarihinde ilk kez bir bayramı böyle sakin geçiriyor.

"Safranbolu’muzda turistlere kavuşacaktır"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun en kısa sürede turistlere kavuşacağını söyledi.

Tüm dünyayı esir alan virüs yüzünden Safranbolu’nun da turistlerden mahrum kalarak payını aldığını ifade eden Köse, "Yapacak bir şey yok, elimizde olan bir şey değil. Bu turistsiz, bir takım tedbirlerin alınarak geçirildiği dönem ilerisi için bizim adımıza iyi bir süreç oldu. Bu virüs ülkemizden komple gitmiştir diye düşünüyorum. Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu’muzda turistlere kavuşacaktır. Tabi ki, belli tedbirlerle zaman içerisine her yerde olacak olan buluşmalar bizim kentimizde de olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Ramazan Bayramı sonrası bazı alanlarda normalleşmenin yaşanacağını aktaran Köse, "Belediye olarak bu süreçte ne yaptıysak, tüm tedbirlerimizi yine yapmaya devam edeceğiz. Belediyenin ötesinde insanların bu tedbirlere dikkat etmesi gerekiyor. Bir takım genelgelerle önerilerde bulunulacak ya da yapması gereken zorunlu tedbirler olacak. Konak sahipleri, restoranlar, lokantalar mutlaka sosyal mesafeyi dikkate alarak düzenlemelerini yapacaklar ki, tekrar ikinci bir dalga olmasın yeniden aynı sıkıntıları yaşamayalım. Bakanlık tarafından gönderilecek genelgeyle yapılacak sınırlamalarda zabıtamızla, emniyet teşkilatımızla bugüne kadar nasıl denetlemelerimizi yaptıysak aynı denetlemeleri konaklar ve restoranlar için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konak, restoran ve kafelerde gerekli temizlik çalışmasının yapılacağını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Biz berber ve kuaförler açılmadan önce bu süreci çok zor geçiren, para kazanmadan geçiren esnafımıza destek olmak için onların dükkanlarını dezenfekte etmiştik, hijyen kiti vermiştik. Aynı şeyi restoran ve kafe sahipleri için yapacağız. Açılmalarıyla ilgili genelde çıktıktan sonra işyerlerini dezenfekte edeceğiz, temizlik kitlerimizi hazırladık."