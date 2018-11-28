Osmanlı'nın hayali gerçek oluyor! Dev projede sona gelindi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdülhamid zamanında projesi Fransızlara çizdirilen 143 yıllık rüya olarak adlandırılan, Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin en önemli etaplarından olan 3 kilometrelik Mesudiye Topçam tünelinin ulaşıma açılmasıyla, 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saat 10 dakikaya indi. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi kapsamında, Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı da 6 saate inecek.

İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde (1830-1876) 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam'da yapımına başlanılan 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla yeniden gündeme getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Hilmi Güler döneminde, 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilip Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.

50 ilin gözü 143 yıllık rüyada

143 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu’nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz- Akdeniz Otoyol Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak.

25 tünel var

Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor.

Kurban kesildi ulaşıma açıldı

Projenin en önemli etaplarından biri olan Mesudiye Topçam tünelinde ise çalışmalar tamamlandı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolunun 88 kilometreye düşeceğini, 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolunun da 1 saatin altına ineceğini söyledi. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen yolda, 3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün itibariyle tamamlanarak araç trafiğine açıldığını belirten İsa Gül, "Yolumuz artık tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısaldı. Ordu-Sivas arası ulaşım bu yolla 2 saate düşecek. Yine zorlu coğrafyada yapılan 3 kilometrelik Topçam tüneli, mevcut 15 kilometrelik yolu kısaltarak 12 dakikadaki geçiş sürecini tünelle 1 dakikaya düşürdü. 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolumuz ise Karadeniz Akdeniz Yolu'nda ki bu tünelle 1 saat 10 dakikaya düştü. Mesudiye girişinde geriye kalan 2 tünel açıldı, zemin çalışması yapılacak. Bu tünellerde tamamlandığında Ordu-Mesudiye arası 1 saatin altına düşecek. Bugün asırlık büyük bir rüya gerçekleşti" dedi.

3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün araç trafiğine açılması nedeniyle kurban kesilip dua edildi, ardından da yol ulaşıma açıldı.