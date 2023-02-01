'Osmanlı’nın Filistin’den çekilmesinden sonra bu feryat hiç dinmedi!'
Siyonist İsrail'in küçük çocukların gözleri önünde anne ve babalarını dövdükleri görüntülerin videosunu paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Son İslam Devleti Osmanlı’nın Filistin’den çekilmesinden (1917) sonra çocukların, kadınların feryadı hiç dinmedi." dedi.
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Filistin'de siyonist İsrail'in aralarında kadınların da olduğu masum sivillere şiddet uyguladığı görüntüler izleyenlerin yüreğini parçaladı.
Görüntülerde, siyonistlerin polisi, küçücük çocukların feryatları arasında anne ve babalarına saldırıyor.
Yürekleri dağlayan videoyu Twitter hesabından paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Son İslam Devleti Osmanlı’nın Filistin’den çekilmesinden (1917) sonra çocukların, kadınların feryadı hiç dinmedi." tespitini aktardı.
Dr. Şenocak Müslümanlara şöyle seslendi: Ya bu acıları seyredecek ya da Anadolu’dan yeni bir cihan devletinin doğması için seferber olacağız. Allah Teala dinine yardım edenlere elbette yardım edecektir.